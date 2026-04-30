Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана сыграет на мундиале 2026-го года в США.

Сборная Ирана globallookpress.com

«Иран будет принимать участие в чемпионате мира. Конечно, сборная Ирана будет играть в США.

Причина очень простая — нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе, в этом наша ответственность. Футбол объединяет мир», — сказал Инфантино на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере.

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира‑2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Все матчи запланированы на территории США.

Ранее сообщалось о том, что сборная Ирана могла отказаться от участия на чемпионате мира на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.