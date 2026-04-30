Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри поделился впечатлениями от двух полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Во вторник «ПСЖ» дома одолел «Баварию» со счетом 5:4. В среду «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1.

«Во вторник мы были на Луне, а сейчас мы снова на планете Земля. До этого мы видели тотальный футбол, а сейчас мы посмотрели просто футбол. Это разные подходы. Олдскульный способ играть на выезде от "Арсенала". И мы также знаем, что собой представляет "Атлетико".

Во вторник произошло то, чего мы ожидали. Это было что-то выдающееся. Мы также понимали, чего ждать в среду вечером», — сказал Анри в эфире CBS Sports.