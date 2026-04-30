Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри поделился впечатлениями от двух полуфинальных матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Во вторник «ПСЖ» дома одолел «Баварию» со счетом 5:4.  В среду «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1.

«Во вторник мы были на Луне, а сейчас мы снова на планете Земля.  До этого мы видели тотальный футбол, а сейчас мы посмотрели просто футбол.  Это разные подходы.  Олдскульный способ играть на выезде от "Арсенала".  И мы также знаем, что собой представляет "Атлетико".

Во вторник произошло то, чего мы ожидали.  Это было что-то выдающееся.  Мы также понимали, чего ждать в среду вечером», — сказал Анри в эфире CBS Sports.