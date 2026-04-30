Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Локомотивом» и «Динамо».

«Матч будет важным для обеих команд, на самом деле. Потому что и у "Динамо" есть определенные проблемы. Главное, если "Локомотив" собирается третье место занимать, то я очень надеюсь, что Галактионов покажет нордический стойкий характер, а уверенность передастся футболистам, и команда выигрывает.

В противном случае, опять проваливать концовку — это плохо, конечно. Тренер должен не просто держать удар, а вселять уверенность. Конечно, нет опыта борьбы за высокие места, но тренер хороший! Ему надо захотеть выиграть вместе с командой. Такое есть в спорте. Когда спортсмен готов, он хочет выиграть — надо в такой ситуации захотеть и выиграть. Показать характер. По‑прежнему верю в "Локомотив" и Галактионова. Вперед», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в пятницу, 1 мая, и начнется в 19:30 мск.