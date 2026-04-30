Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о предстоящих матчах «армейцев» против «Зенита» и «Спартака».

«Ротации состава на матч с "Зенитом" не будет. У ЦСКА совсем нет ресурсов, мы видим, сколько травмированных. Будут играть те, кто живой. Для армейцев это будут две самые серьёзные игры.

Но я считаю, нужно ставить на трофей и больше готовиться к "Спартаку". Хотя так говорить неправильно. Футболисты не мыслят такими категориями. Надо выходить и играть в футбол! Но ресурсов у армейцев мало. Будет интересно посмотреть, как ЦСКА сыграет с лидерами. У них был легкий календарь, но команда потеряла все очки с аутсайдерами», — цитирует Гришина «Чемпионат».

ЦСКА примет на своем поле «Зенит» в рамках 28-го тура РПЛ 2 мая, а 6 числа сыграет в гостевом финале Пути регионов Кубка России против «Спартака».