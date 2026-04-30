Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев надеется, что команда улучшит положение в таблице РПЛ и займет третье место.

Сейчас отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет один балл.

«Мы очень хотим завоевать третье место. Сейчас стараемся сделать все, чтобы забраться в таблице еще выше.

Идеальное окончание сезона для "Спартака"? Быть в таблице как можно выше и выиграть Кубок», — цитирует Дмитриева «Матч ТВ».

1 мая красно-белые в 28-м туре чемпионата России встретятся в гостях с самарскими «Крыльями Советов».