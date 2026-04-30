Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Во второй неделе полуфинальной стадии турнира состоялись ответные матчи.

В первой игре против «Баварии» Дембеле забил два гола, что помогло его команде одержать победу со счетом 5:4.

Звание лучшего игрока недели было определено по результатам голосования на официальном сайте УЕФА. За эту награду Дембеле конкурировал с полузащитником Антуаном Гризманном из «Атлетико», но в итоге победу одержал именно французский нападающий.

Ответные матчи полуфинала запланированы на следующую неделю. «Арсенал» сыграет с «Атлетико» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 5 мая, а «Бавария» примет «ПСЖ» на «Альянц Арене» в Мюнхене 6 мая. Начало игр запланировано на 22:00 по московскому времени.