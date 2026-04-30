Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Очень горжусь (результатом), я сказал это ребятам. Мы справлялись с любыми ситуациями на протяжении девяти с половиной месяцев, что просто поразительно. Очень ценю то, что они сделали, потому что видел, как здесь разваливались одни из лучших команд мира.

Не добились желаемого результата. Мы планировали игру так, чтобы победить, но, по крайней мере, в наших руках, перед нашими болельщиками, выйти в финал. И через неделю у нас будет возможность это сделать», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Ответный матч между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 5-го мая в Лондоне (Англия).