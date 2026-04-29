«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
На 44-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «матрасников». Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
«Атлетико» сумел сравнять счет на 56-й минуте, Хулиан Альварес отметился голом с пенальти.
Результат матча
АтлетикоМадрид1:1АрсеналЛондон
0:1 Виктор Дьёкереш 44' пен. 1:1 Хулиан Альварес 56' пен.
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке, Джонни Кардозо (Науэль Молина 88'), Джулиано Симеоне (Робен Ле Норман 46'), Адемола Лукман, Хулиан Альварес (Алекс Баэна 77'), Антуан Гризманн
Арсенал: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Кристьян Москера 86'), Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор (Эберечи Эзе 57'), Габриэл Мартинелли (Букайо Сака 68'), Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 68'), Чуквунонсо Мадуэке (Леандро Троссард 68')
Жёлтая карточка: Давид Ганцко 78' (Атлетико)
Ответный матч между этими командами состоится 5-го мая в Лондоне (Англия).