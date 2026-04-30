Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У нас были хорошие моменты, были и сложности. На Эзе был чистый пенальти, и я не понимаю, почему ВАР позвал судью (Данни Маккели) отменить его.

Первые два пенальти были назначены по делу. В АПЛ не дали бы ни того, ни другого, но это Лига чемпионов, тут такое дают.

Начало второго тайма мне не понравилось. Последние 15 или 20 минут были лучше», — сказал Артета Marca.

Ответный матч между этими командами состоится 5-го мая в Лондоне (Англия).