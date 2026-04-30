Английская премьер-лига определила восемь кандидатов на звание лучшего игрока месяца за апрель.

В число претендентов вошли Джаррод Боуэн из «Вест Хэма», Райан Шерки из «Манчестер Сити», Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Фореста», Паскаль Гросс из «Брайтона», Константинос Мавропанос из «Вест Хэма», Ноа Окафор из «Лидса», Нико О'Райли из «Манчестер Сити» и Алекс Скотт из «Борнмута».

Имя победителя станет известно на следующей неделе по итогам голосования болельщиков и экспертов. В прошлом месяце награду получил Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед».