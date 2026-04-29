Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев высказался о шансах «Краснодара» и «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ с учетом календаря обеих команд.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Что касается более простого календаря "Зенита", то за три тура до конца, где каждый матч сродни финалу, опасен любой соперник. Наверняка забуксовавший по весне ЦСКА в попытке зацепиться за третье место даст бой "Зениту". "Сочи" костьми ляжет, чтобы попасть в стыки, а для "Ростова" очки — возможность избежать их. Для "Краснодара" же вряд ли окажутся легкой прогулкой встречи с "Акроном" и "Оренбургом", решающими вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге. Да и выезд к московскому "Динамо" потребует максимальной отдачи. Ведь есть вероятность, что именно от результата этого матча и будет зависеть то, кому достанется золото. Если, конечно, к тому моменту кто-то из претендентов не оступится. А в ситуациях, где у тебя нет права на ошибку, многое решают выдержка и вера в себя.

Мне кажется, что здесь у "Краснодара" есть некоторое психологическое преимущество. Конечно, южане хотят и делают все, чтобы вновь подарить своим землякам незабываемый праздник. Но не испытывают того давления, под которым заканчивал прошлый сезон "Зенит", когда в год столетия Питер ждал от него только победы. А теперь пришла пора возвращать долги. И фанаты вновь требуют только чемпионского финиша. Что накладывает на команду Семака особую ответственность, может сковывать игроков, рождать излишнюю нервозность и боязнь ошибиться. Вероятно, поэтому после выигранного матча в Каспийске было отмечено, что "Зенит" проводил его в эконом-режиме. Хотя в следующем, с "Ахматом", питерцы уже выглядели легкими, мобильными. И уже в первом тайме, забив за три минуты пару голов, решили вопрос с победой.

"Краснодар" же сейчас на ходу, не сорит очками и дважды подряд одержал волевые победы над "Спартаком" и махачкалинским "Динамо". Что касается дополнительной нагрузки в борьбе за Кубок, то она повышает риск получения травм. А потеря чемпионом кого-то из лидеров может сказаться на его игровой мощи. Ведь на нынешней скамейке Мусаев вряд ли найдет равноценную замену Кордобе, Сперцяну, Кривцову, Черникову или Тормене», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 27-го тура, набрав 60 очков. «Зенит» с 59 баллами расположился на второй строчке.