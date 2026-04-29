Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал состояние Матвея Сафонова и Ашрафа Хакими после победного матча с «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

Парижский клуб в результативной встрече одолел мюнхенцев со счётом 5:4. В концовке игры у нескольких футболистов хозяев возникли проблемы с физическим состоянием.

«Думаю, речь идёт просто о судорогах у Хакими и Сафонова. При такой интенсивности игры это нормально. Надеюсь, у Ашрафа были именно сильные судороги», — цитирует Энрике Movistar.

Ответный полуфинальный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 6 мая в Мюнхене.