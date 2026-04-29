Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков оценил игру голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

«Игра Матвея против "Баварии"? Была очень тяжелая игра для вратарей. Нойер запустил пять мячей, он в недалеком прошлом лучший вратарь мира. Тут вратарей вряд ли стоит винить, надо хвалить игроков атаки. Защитникам и вратарям было тяжело в обеих командах. Удивляет, что обе команды сыграли в открытый футбол на такой стадии. Стратегически "Баварии" на чужом поле можно было сыграть повнимательнее в обороне, сыграть от печки.

На быстрых атаках, используя пространство, игроки мюнхенцев могли бы покуражиться, но сзади было бы всё более дисциплинированно, был бы порядок. Видимо, "Бавария" никого не боится, у них присутствовало чувство непобедимости, во внутреннем чемпионате и на ранней стадии Лиги чемпионов это сыграло свою роль. Они сыграли с позиции силы, старались играть в атаку, мы видели, во что это вылилось. В обеих командах очень сильная линия атаки, защитникам и вратарям очень тяжело приходилось. Индивидуально сильные футболисты обыгрывали один в один, выходили на ударные позиции и забивали, потом имели еще кучу моментов.

Матвея можно только похвалить в матче с "Баварией". Во‑первых, он пропустил на один гол меньше, чем Нойер, это уже говорит о многом. Во‑вторых, в нескольких ситуациях он здорово сыграл и спас команду от голов. Чего стоит только момент с Олисе, когда он вырвался один на один. Забивай второй гол, и был бы нокдаун для хозяев поля, но Матвей выручил. Я бы оценил его игру на твердую четверку, несмотря на количество пропущенных мячей», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Напомним, что ответный матч между «Баварией» и ПСЖ в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 6-го мая в Мюнхене (Германия).