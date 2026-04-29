Хавбек «Ахмата» Эгаш Касинтура оценил игру команды в нынешнем сезоне.

Станислав Черчесов

Ранее грозненский клуб в РПЛ проиграл в гостях «Зениту» со счетом 0:2.  Подопечные Станислава Черчесова находятся в таблице на девятой позиции.

«Считаю, что во всех матчах было тяжело.  Допустим, когда мы дома играли с "Зенитом", там функциональное состояние было другое.  Скорее всего, если бы перед воскресным матчем было больше времени для отдыха, игра была бы другой.  Нужно еще учитывать, сколько потерь у нас было.  Много перемен в составе, поэтому тут тяжело сказать.

Впечатления от работы со Станиславом Черчесовым?  Все прекрасно понимают, что он хороший тренер, опытный и многому учит нас.  Мы стараемся максимально расти.  Видно, что с начала сезона и до настоящего момента игроки и команда растут.  Понятно, иногда чего‑то не хватает для стабильного выступления.  Работа идет.  Я думаю, что в следующем сезоне можно сделать шаг вперед», — заявил Касинтура «Матч ТВ».

3 мая «Ахмат» в РПЛ примет Пари НН«.