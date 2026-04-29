Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выступление команд в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, ответив на вопрос, удивили ли его результаты кого-либо из участников турнира.

«По результатам — да, конечно, как вы и отметили, никто не ожидал, что "Балтика" окажется в пятерке лучших команд. Все остальное в таблице... Кто-то выступает хуже, кто-то лучше, но это не вызывает удивления», — поделился Карпин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Трибуна».

После 27 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 60 очками, на втором месте — «Зенит» с 59 очками, а на третьем — «Локомотив» с 49 очками.