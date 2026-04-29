Комментатор Дмитрий Губерниев высказался свои впечатления по поводу матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» с россиянином Матвеем Сафоновым дома одолел «Баварию» со счетом 5:4.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Игра была веселая, конечно, Сафонов сыграл хорошо. Прямо сейчас Матвей — лучший российский спортсмен в мире. В отличие от того же Александра Овечкина, Сафонов играет в плей‑офф, да еще как играет.

Никогда не болел за "ПСЖ" или иностранные команды, но, когда за них играют люди, к которым я неравнодушен, как к Матвею, я их поддерживаю. Поэтому желаю "ПСЖ" победы в Лиге чемпионов, и чтобы Сафонов добился этого достижения в качестве основного вратаря.

Играл против "Баварии" он хорошо, так бывает, когда все залетает в ворота. При этом Нойер пропустил на один мяч больше, а это один из величайших вратарей в истории футбола. Рассуждать об ошибках Сафонова в этом матче не буду, потому что такие ошибки еще надо заслужить», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».