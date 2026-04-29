Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Игра была максимально зрелищная, очень атакующая. Мяч практически не находился в центральной зоне поля — качели на протяжении всего матча, туда-сюда. Обе команды стремились показывать свои лучшие качества в атаке, поэтому баланс в обороне был нарушен. Это сказалось на многих забитых мячах, в том числе и пропущенных вратарями. Вряд ли можно и стоит искать ошибки голкиперов — это была хорошая игра атакующих футболистов. Радуюсь, что Матвей Сафонов победил, его команда победила. Впереди ответная игра в Германии, она, наверное, определяющая. "Бавария", по моему мнению, остаётся фаворитом в этом противостоянии, несмотря на поражение, — её игра смотрится более целостно, у неё больше запас прочности именно в командной игре при отборах мяча», — цитирует Березовского «Советский спорт».

Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене.