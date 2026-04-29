Sky Sports News сообщает, что «Астон Вилла» проявляет интерес к будущему нападающему Маркусу Рашфорду и рассматривает возможность заключения с ним постоянного контракта в ближайшее лето.

В данный момент Рэшфорд выступает на правах аренды за «Барселону», которая имеет опцию выкупа игрока за 30 миллионов евро. Однако финансовые трудности каталонского клуба не позволяют активировать эту опцию. Испанский клуб хотел бы продлить аренду 28-летнего футболиста, но «Манчестер Юнайтед» не готов идти на это.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высоко оценил игру Рашфорда во время его аренды в клубе с января 2023 года до конца прошлого сезона, в котором тот забил четыре гола в 17 матчах. Тем не менее, сам нападающий выразил желание остаться в «Камп Ноу».

В текущем сезоне Рашфорд принял участие в 45 матчах за «Барселону», забив 13 голов и отдав десять результативных передач во всех турнирах.