Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке. По его мнению, «быки» на финише сезона могут потерять очки только в гостевом матче 29‑го тура РПЛ с московским «Динамо».

«Встреча с "Динамо" — матч, где "Краснодар" может потерять очки. С "Оренбургом" и "Акроном" они наберут шесть очков», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в РПЛ, но идущий вторым «Зенит» отстает лишь на одно очко. Впереди три тура.

Напомним, «Краснодар» выиграл чемпионат России в прошлом сезоне.