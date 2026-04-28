Испанский специалист Хаби Алонсо входит в число трех кандидатов на должность главного тренера «Челси», как сообщает The Sun.

Лондонский клуб также рассматривает возможность назначения Марка Силвы, возглавляющего «Фулхэм», и Андони Ираолу, который в конце сезона покинет «Борнмут». «Челси» планирует организовать переговоры со всеми тремя кандидатами.

Последним клубом, где работал Алонсо, был мадридский «Реал», который он тренировал с лета 2025 года по январь 2026 года. Ранее «Челси» уволил Лиама Росеньора с должности главного тренера.