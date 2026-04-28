«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Алексея Поддубского с поста главного тренера команды. Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

До завершения сезона и.о. главного тренера будет исполнять Михаил Семёнов.

Генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев объяснил кадровые изменения неудовлетворительными результатами команды. По его словам, хабаровчане не могут победить уже девять матчей подряд, а два последних поединка завершились крупными поражениями со счётом 0:3.

«Решение было сложным, но необходимым. Уровень нынешнего состава "СКА-Хабаровск" — это отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге. Но нужно трезво оценивать турнирную ситуацию: команда в опасной близости от зоны вылета. Необходимы срочная перезагрузка, встряска», — цитирует Кандалинцева официальный сайт клуба.

На данный момент «СКА-Хабаровск» с 35 очками располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Лиги PARI.