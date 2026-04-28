Экс-наставник сборной России Юрий Семин оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Московский "Спартак" играет очень интересно при Карседо. Он провел хорошие сборы. Команда стала действовать интенсивнее, постоянно прессингует на чужой половине поля. И они не боятся этого делать.

А еще "Спартак" отлично контратакует после отбора мяча. Это тоже очень важный инструмент для достижения положительного результата. Карседо проводит качественную работу», — цитирует Семина «СЭ».

«Спартак» на данный момент идет четвертым в таблице РПЛ.