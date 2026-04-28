Бывший вратарь «ПСЖ» Бернар Лама высказался об игре российского голкипера парижан Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я искренне рад за Сафонова! Сейчас он безоговорочный первый номер в "ПСЖ". Главное, вместе с ним растет и Люка Шевалье, и ему есть к чему стремиться и учиться у россиянина.

Мог Сафонов, будучи французом, сыграть за сборную Франции на предстоящем ЧМ? Если и фантазировать, то Матвей был бы лишь вторым выбором у Дешама после Меньяна. У Франции и без Шевалье много хороших вратарей. Но стоит отметить, "ПСЖ" стал стабильнее, когда в воротах стал играть Сафонов. Он заслужил продление контракта с парижанами.

Сафонов — лучший вратарь России? Нет. До Сафонова был Акинфеев, но его матчей я почти не видел из-за того, что всю карьеру он играл в России. Лучший российский вратарь для меня — Ринат Дасаев. В одно время он был лучшим вратарем мира, и я восхищался его игрой! В Европе, думаю, до сих пор помнят Дасаева. А Сафонову до его уровня игры пока еще очень далеко. Ему нужно еще больше расти и развивать все свои сильные стороны, чтобы достигнуть вершин Дасаева», — цитирует Лама Sport24.

В текущем сезоне Сафонов принял участие в 22 матчах в составе «ПСЖ», в 11 из которых он сыграл на ноль.