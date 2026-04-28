Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящих матчах сборной России против Египта, Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго.

Дмитрий Губерниев

«Могу сказать только одно.  Скажем спасибо соперникам, что они приезжают.  Других соперников у нас нет.  После матча с Мали хочу, чтобы в сборную, в первую очередь вызывались все‑таки футболисты, которые хотят за нее играть, чтобы людям подарили радость и счастье.

Что касается первого матча с Египтом, то надо, чтобы игроки не купаться поехали туда, а все‑таки тоже болельщиков порадовали.  Понятно, что всем сложно.  Но с мотивацией сложно всем сейчас!  И спортивным журналистам тоже.  Давайте, например, я буду говорить, что у меня с мотивацией проблемы.  Раньше я комментировал чемпионаты мира и Олимпиады, а сейчас Кубки Содружества.  Но извините, это разговоры в пользу бедных.  Поэтому, считаю, что в сборной должны играть люди, которые этого заслуживают, хотят, и у которых все в порядке с мотивацией.  То же самое касается тренеров.

У Карпина нет мотивации?  Она есть, безусловно.  Но не у всех игроков.  Наверное, это вы видели по предыдущим матчам.  Мы привыкли по семь‑восемь мячей отгружать, а когда обученные команды попадаются с хорошей защитой и полузащитой, переходом из обороны в атаку, тогда… Я вспоминаю слова Карпина, который в перерыве обратился к команде (в перерыве матча с Никарагуа).  Но мы, следящие за футболом, понимали, что соперник так и играет примерно.  Потому тренерам желаю побольше изучать команды, чтобы потом в перерыве не было неожиданностей от того, как играет Египет на своем поле», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что с Египтом игра состоится 28 мая, с Буркина‑Фасо — 5 июня, с Тринидадом и Тобаго — 9 июня.