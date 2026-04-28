Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящих матчах сборной России против Египта, Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго.

«Могу сказать только одно. Скажем спасибо соперникам, что они приезжают. Других соперников у нас нет. После матча с Мали хочу, чтобы в сборную, в первую очередь вызывались все‑таки футболисты, которые хотят за нее играть, чтобы людям подарили радость и счастье.

Что касается первого матча с Египтом, то надо, чтобы игроки не купаться поехали туда, а все‑таки тоже болельщиков порадовали. Понятно, что всем сложно. Но с мотивацией сложно всем сейчас! И спортивным журналистам тоже. Давайте, например, я буду говорить, что у меня с мотивацией проблемы. Раньше я комментировал чемпионаты мира и Олимпиады, а сейчас Кубки Содружества. Но извините, это разговоры в пользу бедных. Поэтому, считаю, что в сборной должны играть люди, которые этого заслуживают, хотят, и у которых все в порядке с мотивацией. То же самое касается тренеров.

У Карпина нет мотивации? Она есть, безусловно. Но не у всех игроков. Наверное, это вы видели по предыдущим матчам. Мы привыкли по семь‑восемь мячей отгружать, а когда обученные команды попадаются с хорошей защитой и полузащитой, переходом из обороны в атаку, тогда… Я вспоминаю слова Карпина, который в перерыве обратился к команде (в перерыве матча с Никарагуа). Но мы, следящие за футболом, понимали, что соперник так и играет примерно. Потому тренерам желаю побольше изучать команды, чтобы потом в перерыве не было неожиданностей от того, как играет Египет на своем поле», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что с Египтом игра состоится 28 мая, с Буркина‑Фасо — 5 июня, с Тринидадом и Тобаго — 9 июня.