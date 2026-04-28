Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил победу над «Ахматом» в 27-м туре чемпионата России. Питерцы выиграли встречу со счетом 2:0.

«Для меня главное, что получилось сыграть "на ноль". Как защитник всегда именно от этого отталкиваюсь. Забить тоже, конечно, приятно, как и голевую передачу отдать. Но важнее, чтобы оборона с вратарем оставили за спиной ноль. Желательно без голевых моментов у наших ворот.

Насколько эта победа вселяет уверенность перед тремя оставшимися турами? Следующий матч у нас с ЦСКА. Будем готовиться», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

«Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, набрав 59 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.