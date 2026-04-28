Пресс-служба самарского клуба «Крылья Советов» сообщила, что Сергей Булатов официально утвержден на должность главного тренера первой команды до завершения текущего сезона. Ранее он уже временно исполнял эти обязанности.

«Сергей Булатов — главный тренер "Крыльев Советов". Булатов, ранее находившийся в должности исполняющего обязанности, назначен на должность главного тренера команды до конца сезона. Пост старшего тренера занял Виталий Панов», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» с 26 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.