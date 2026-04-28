«Атлетико» из Мадрида назначил цену за своего форварда Хулиана Альвареса, который вызывает интерес у «Барселоны».

Согласно The Touchline, «Атлетико» рассчитывает выручить за игрока не менее 120 миллионов евро. В свою очередь, «Барселона» готова предложить лишь 70 миллионов евро. Посредники, имеющие контакты с обеими сторонами, активно обсуждают условия возможной сделки.

Ранее стало известно, что Хулиан Альварес сообщил руководству «Атлетико» о своем желании перейти в «Барселону». В текущем сезоне нападающий провел 47 игр во всех турнирах, забив 19 мячей и отдав девять результативных передач.