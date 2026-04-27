Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном уходе нападающего Константина Тюкавина в летнее трансферное окно в случае интереса со стороны европейских клубов.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Соглашение 23-летнего форварда с бело-голубыми рассчитано до лета 2030 года. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 27 матчей за команду, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Отвечая на вопрос о перспективах трансфера игрока при поступлении предложения от сильного европейского клуба, Пивоваров подчеркнул, что все возможные ситуации уже заранее отражены в контракте футболиста, не раскрывая дополнительных деталей.

«У Тюкавина все прописано в контракте, в том числе и на этот случай», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».