Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении в матче с «Акроном» (0:1).

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Зениту уступили в Кубке с этим же арбитром. Плохой первый тайм, беру вину на себя, плохой настрой. Не нашли рецепта, начало с "Ахматом" и сегодня провалили, Филин получил травму без контакта, подкосила она. Похоже на травму Хиля и Чивича. Есть вопросы, которые будем решать с руководством, чтобы качественные футболисты могли демонстрировать лучшие качества. Игроков нам не хватает хороших, появляется возможность играть у других.

Вот Бориско признавали лучшим, а сейчас его и Хиля не стало, и мы чувствуем зависимость от них в линии нападения и линии защиты. Сегодня было не так много ударов по нашим воротам, но гол пришел. На ноль сыграть не получается. Уступили в борьбе, подборах спорных мячей. Во втором тайме активизировались, но качества не хватило. Их игрок (Беншимол) попал, а мы, к сожалению, не попадаем. Действовали моментами правильно, но не все получается. У нас Ласерда должен был забивать, да и пенальти… Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. Но проиграли мы сегодня по делу», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».