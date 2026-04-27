Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Сперцян созрел для отъезда в Европу, это качественный футболист. Хотя я всегда сожалею, когда из чемпионата России уезжают хорошие игроки. Я убеждён, что это уже футболист европейского уровня. Не думаю, что его замены в последних матчах о чём‑то говорят. Просто главный тренер его бережёт, чтобы было меньше нагрузки и больше времени на восстановление. Чтобы он был готов на ключевые матчи сезона. Не думаю, что Сперцян что‑то потерял. Мне кажется, он всегда на одном уровне, не выпадает из игры. Футбол в большей степени строится через него», — приводит слова Непомнящего «Советский спорт».

В текущем сезоне 25‑летний армянин Сперцян провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.