Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Сперцян созрел для отъезда в Европу, это качественный футболист.  Хотя я всегда сожалею, когда из чемпионата России уезжают хорошие игроки.  Я убеждён, что это уже футболист европейского уровня.  Не думаю, что его замены в последних матчах о чём‑то говорят.  Просто главный тренер его бережёт, чтобы было меньше нагрузки и больше времени на восстановление.  Чтобы он был готов на ключевые матчи сезона.  Не думаю, что Сперцян что‑то потерял.  Мне кажется, он всегда на одном уровне, не выпадает из игры.  Футбол в большей степени строится через него», — приводит слова Непомнящего «Советский спорт».

В текущем сезоне 25‑летний армянин Сперцян провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.