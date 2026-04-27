Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил победу команды над «Ахматом» в 27-м туре РПЛ. Сине-бело-голубые победили на своем поле со счетом 2:0.

«Матч получился хороший. Самое главное, что выиграли. Идет концовка сезона, где самое важное — это набирать очки.

Когда чаще играешь, то физически и эмоционально становится полегче. Но сколько тренеры считают нужным давать времени на поле — столько и буду играть. В любом случае выкладываюсь по полной и хочу приносить команде как можно больше пользы. А дальше — как пойдет», — заявил Караваев «Матч ТВ».

«Зенит» идет вторым в таблице чемпионата России, набрав 59 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.