Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил победу команды над «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.  Сине-бело-голубые победили на своем поле со счетом 2:0.

Вячеслав Караваев
«Матч получился хороший.  Самое главное, что выиграли.  Идет концовка сезона, где самое важное — это набирать очки.

Когда чаще играешь, то физически и эмоционально становится полегче.  Но сколько тренеры считают нужным давать времени на поле — столько и буду играть.  В любом случае выкладываюсь по полной и хочу приносить команде как можно больше пользы.  А дальше — как пойдет», — заявил Караваев «Матч ТВ».

«Зенит» идет вторым в таблице чемпионата России, набрав 59 очков.  Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.