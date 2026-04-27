Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который сейчас находится в аренде в «Эвертоне», оказался в центре внимания британских СМИ после инцидента в одном из манчестерских баров на крыше.

По данным The Sun, футболист во время отдыха с друзьями уснул в заведении. Свидетель утверждает, что его пытались разбудить, а причиной такого состояния могло стать употребление алкоголя.

Сообщается, что Грилиш в данный момент восстанавливается после операции и, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона. Также отмечается, что его шансы попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира оцениваются как минимальные.

Ранее в марте игрок публиковал сообщения о ходе реабилитации, заявляя, что работает над возвращением в лучшую форму. Тогда он постепенно переходил от гипса к защитному ботинку и использовал специальное средство для снижения нагрузки на травмированную ногу.

Грилиш и ранее регулярно становился объектом внимания таблоидов из-за своего образа жизни вне футбольного поля.