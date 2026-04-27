В матче 32-го тура испанской Примеры «Эспаньол» и «Леванте» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, сыграв 0:0.
Отметим, что хозяева доигрывали матч вдесятером из-за удаления Поля Лосано на 88-й минуте.
Результат матча
ЭспаньолБарселона0:0ЛевантеВаленсия
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Кевин Гарсиа (Шарль Пикель 85'), Рамон Терратс (Тайрис Долан 58'), Урко Гонсалес (Поль Лосано 85'), Пере Милья (Антониу Рока 69'), Эдуардо Экспозито, Сириль Нгонж (Роберто Фернандес 58')
Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес (Карл Этта Эйонг 72'), Виктор Гарсиа, Мануэль Санчес, Матиас Морено, Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Jon Olasagasti, Юго Рагубер (Икер Лосада 60'), Карлос Эспи (Карлос Альварес 72'), Paco Cortes (Кервин Арриага 60')
Жёлтые карточки: Эдуардо Экспозито 71', Поль Лосано 87' — Пабло Мартинес 70', Матиас Морено 73', Карл Этта Эйонг 78'
Красная карточка: Поль Лосано 88' (Эспаньол)
«Эспаньол» набрал 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» с 33 баллами идет 19-м.