Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил работу Венсана Компани, возглавляющего «Баварию».

«Венсан Компани — тренер, который мне особенно импонирует. Он доказал свой высочайший уровень в Англии. Когда он перешел в "Баварию", мы сразу оценили, какого уровня команда к нам присоединилась. В целом мне симпатичны все тренеры, но особый интерес вызывают те, кто специализируется на атакующий футбол, и Компани как раз один из таких специалистов», — сказал Энрике в интервью RMC Sport.

Завтра, 28 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Бавария» встретится с «ПСЖ» на выезде.