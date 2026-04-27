Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после поражения от «Зенита» (0:2) в 27‑м туре РПЛ рассказал о том, что видит в 18‑летнем полузащитнике Данииле Кондакове недюжинный потенциал и что он способен играть в основе на позиции Вендела.

В игре против «Ахмата» Кондаков появился в стартовом составе питерцев. Всего в этом сезоне он сыграл 12 матчей в РПЛ и отметился тремя ассистами.

«Если бы не было Кондакова, нам было бы легче. Он мальчик крепкий, аппетит хороший, гены не подвели. Жалко еще, что травмировался Шилов. Мы многих ваших знаем. Кондаков свою работу сделал. Какая разница, сколько ему лет, если он соответствует уровню.

Все есть для дальнейшего роста, чтобы быть не рядом с Венделом и Барриосом, но и способным заменить того же Вендела, когда он уйдет. А так, Вендел классный футболист. Рад, что составе "Зенита" появляются свои воспитанники. Хотелось бы видеть их чаще. Но прекрасно понимаю Семака, результат любому тренеру важен, в "Зените" это первое место — ни строчкой ниже. Тут все понятно», — цитирует наставника грозненцев «Матч ТВ».