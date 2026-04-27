Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо сообщил, что намерен добиться в обоих турнирах (РПЛ и Кубке России), где сейчас участвует его команда.

«И чемпионат, и кубок очень важны. Мы будем биться до конца. В чемпионате нам удалось сократить отставание, мы по‑прежнему в гонке за медали, постараемся добиться наших целей. Кубок — это очень важно», — приводит слова Карседо пресс‑служба «красно‑белых».

За три тура до конца чемпионата «Спартак» идет четвертым в таблице РПЛ с 48 очками, отставая на очко от «Локомотива». В 28-м туре команда отправится в гости к «Крыльям Советов».

В финале Пути регионов Кубка России «красно-белые» сыграют 6 мая с ЦСКА.