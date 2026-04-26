Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении от «Спартака»(1:2).

Алексей Шпилевский
Алексей Шпилевский

«Во‑первых, хочется сказать спасибо фанатам, которые пришли поддержать нас сегодня, очень приятно.  Очень тяжело все дается.  Ребята все сегодня отдали, выполнили все требования, но если гранду с таким набором футболистов нужна помощь против "Пари НН", тогда нужно закрывать эту историю.  Тяжело каждый раз объяснять одно и то же после игры.  Я всегда буду говорить правду.

Проблема в том, что у них качество выше, чем у нас.  Игроки полностью отдались, понятно, что ты устаешь, теряется концентрация, где‑то можно не закрыть зону, плюс нам не хватает глубины состава.  Огромное спасибо хочу сказать Калинскому, он показывает характер в непростое время.  Сегодня он качественно отыграл, именно так, как мы от него хотели», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

После этой победы «Спартак» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.  «Пари НН», имея в своём активе 22 очка, занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.