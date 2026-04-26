В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Ренн» выиграл у «Нанта» со счетом 2:1.

На голы Эстебана Леполя с пенальти на 8-й минуте и Валентина Ронжье на 90+2-й минуте гости ответили только точным ударом Игнатиуса Ганаго на 40-й минуте.

Результат матча Ренн Ренн 2:1 Нант Франция. Лига 1 1:0 Эстебан Леполь 8' пен. 1:1 Иньятиус Ганаго 40' 2:1 Валентин Ронжье 90+1' Ренн: Брис Самба, Алиду Сейду ( Махамаду Нагида 68' ), Абдельхамид Аит Будлал, Лилиан Брассье, Людовик Блас ( Себастьян Шиманьски 68' ), Махди Камара, Валентин Ронжье, Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари ( Nordan Mukiele 90' ), Брил Эмболо ( Яссир Забири 80' ), Эстебан Леполь Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Николя Коцца, Фредерик Гильберт ( Матье Акапандье 76' ), Луи Леру ( Демен Ассумани 68' ), Йоанн Лепенан, Ибраима Сиссоко, Мохамед Каба ( Баэреба Гирасси 68' ), Иньятиус Ганаго ( Юссеф Эль-Араби 87' ), Маттис Аблин ( Мостафа Мохамед 87' ), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati Жёлтые карточки: Абдельхамид Аит Будлал 73', Валентин Ронжье 88', Себастьян Шиманьски 90+6' — Николя Коцца 38', Дейер Мачадо 50'

Статистика матча 5 Удары в створ 8 4 Удары мимо 6 64 Владение мячом 36 6 Угловые удары 6 5 Офсайды 1 14 Фолы 15

«Ренн» набрал 56 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, «Нант» с 20 очками в активе — 17-й.

В параллельной игре «Гавр» и «Метц» сыграли вничью 4:4.

В составе хозяев забивали Мбвана Самата, Яссин Кехта, Янис Зуауи и Фоде Дукуре. За гостей отличились Георгий Квилитая, Готье Эйн (дважды) и Яхьянн Пандоре.

«Гавр» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице, «Метц» (16) — последний.