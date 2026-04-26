В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Ренн» выиграл у «Нанта» со счетом 2:1.

На голы Эстебана Леполя с пенальти на 8-й минуте и Валентина Ронжье на 90+2-й минуте гости ответили только точным ударом Игнатиуса Ганаго на 40-й минуте.

Результат матча

РеннРеннРенн2:1НантНантФранция. Лига 1
1:0 Эстебан Леполь 8' пен. 1:1 Иньятиус Ганаго 40' 2:1 Валентин Ронжье 90+1'
Ренн:  Брис Самба,  Алиду Сейду (Махамаду Нагида 68'),  Абдельхамид Аит Будлал,  Лилиан Брассье,  Людовик Блас (Себастьян Шиманьски 68'),  Махди Камара,  Валентин Ронжье,  Кентен Мерлен,  Муса Аль-Тамари (Nordan Mukiele 90'),  Брил Эмболо (Яссир Забири 80'),  Эстебан Леполь
Нант:  Антони Лопеш,  Дейер Мачадо,  Николя Коцца,  Фредерик Гильберт (Матье Акапандье 76'),  Луи Леру (Демен Ассумани 68'),  Йоанн Лепенан,  Ибраима Сиссоко,  Мохамед Каба (Баэреба Гирасси 68'),  Иньятиус Ганаго (Юссеф Эль-Араби 87'),  Маттис Аблин (Мостафа Мохамед 87'),  Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Жёлтые карточки:  Абдельхамид Аит Будлал 73',  Валентин Ронжье 88',  Себастьян Шиманьски 90+6'  —  Николя Коцца 38',  Дейер Мачадо 50'

«Ренн» набрал 56 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, «Нант» с 20 очками в активе — 17-й.

В параллельной игре «Гавр» и «Метц» сыграли вничью 4:4.

В составе хозяев забивали Мбвана Самата, Яссин Кехта, Янис Зуауи и Фоде Дукуре.  За гостей отличились Георгий Квилитая, Готье Эйн (дважды) и Яхьянн Пандоре.

«Гавр» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице, «Метц» (16) — последний.