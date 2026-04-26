В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Ренн» выиграл у «Нанта» со счетом 2:1.
На голы Эстебана Леполя с пенальти на 8-й минуте и Валентина Ронжье на 90+2-й минуте гости ответили только точным ударом Игнатиуса Ганаго на 40-й минуте.
РеннРенн2:1НантФранция. Лига 1
1:0 Эстебан Леполь 8' пен. 1:1 Иньятиус Ганаго 40' 2:1 Валентин Ронжье 90+1'
Ренн: Брис Самба, Алиду Сейду (Махамаду Нагида 68'), Абдельхамид Аит Будлал, Лилиан Брассье, Людовик Блас (Себастьян Шиманьски 68'), Махди Камара, Валентин Ронжье, Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари (Nordan Mukiele 90'), Брил Эмболо (Яссир Забири 80'), Эстебан Леполь
Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Николя Коцца, Фредерик Гильберт (Матье Акапандье 76'), Луи Леру (Демен Ассумани 68'), Йоанн Лепенан, Ибраима Сиссоко, Мохамед Каба (Баэреба Гирасси 68'), Иньятиус Ганаго (Юссеф Эль-Араби 87'), Маттис Аблин (Мостафа Мохамед 87'), Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Жёлтые карточки: Абдельхамид Аит Будлал 73', Валентин Ронжье 88', Себастьян Шиманьски 90+6' — Николя Коцца 38', Дейер Мачадо 50'
«Ренн» набрал 56 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, «Нант» с 20 очками в активе — 17-й.
В параллельной игре «Гавр» и «Метц» сыграли вничью 4:4.
В составе хозяев забивали Мбвана Самата, Яссин Кехта, Янис Зуауи и Фоде Дукуре. За гостей отличились Георгий Квилитая, Готье Эйн (дважды) и Яхьянн Пандоре.
«Гавр» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице, «Метц» (16) — последний.