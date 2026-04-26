Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

Курбан Расулов — голкипер московского «Динамо» globallookpress.com

«Мы всегда тренируемся и готовимся, и уже тренерский штаб определяет стартовый состав. Всегда жду своего шанса и всегда готов им воспользоваться. В обороне мы сегодня играли неплохо, сыграли "на ноль" — это главное. Хороший показатель, много ударов заблокировали. Опасных ударов по моим воротам практически не было, кроме одного момента в конце, когда Камано выходил один на один. Больше ничего. Я всегда стараюсь сделать свою работу хорошо.

Кто из вратарей играет в конкретном матче — это всегда выбор тренерского штаба. Мы все готовимся. Каждый может выйти на поле и помочь команде. Работаем на максимум. Получилось ли у меня сегодня хорошо сыграть, определяет тренерский штаб. Сыграл "на ноль" — это плюс. Однако нет такого, что раз сыграл "на ноль", то выйдешь и в следующем матче», — сказал Расулов «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Локомотива» 1-го мая.