В 34-м туре Серии А «Милан» примет «Ювентус». Игра состоится 26 апреля в Милане на «Сан-Сиро» в 21:45 мск.

Между «Миланом» и «Ювентусом» в этом туре будет борьба за третье место. Пока что третьими идут «россонери», но в случае поражения они уступят дорогу «Ювентусу», так как при равенстве очков расчет идет по результатам очных встреч, а в прошлый раз команды разошлись ничьей.

Обе команды выиграли в прошлом туре. «Милан» обыграл «Верону», «Юве» — «Болонью». При этом туринцы сейчас имеют наилучшую форму в Серии А. Для них сейчас идеальный момент набирать очки. Удастся ли «Старой Сеньоре» потеснить «Милан» с бронзовой третьей строчки?

Букмекеры: 2.82 — победа «Милана», 3.16 — ничья, 2.73 — победа «Ювентуса».

Искусственный интеллект предсказал победу «Милана» со счетом 2:0.

