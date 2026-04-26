Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура французской Лиги 1 против «Анже» (3:0).

Луис Энрике — главный тренер ПСЖ globallookpress.com

«Мы увеличили отрыв от "Ланса" еще на два очка и, что важнее, показали свою способность играть на высоком уровне. Это не так просто: если начать матч слишком спокойно, расслабленно, в Анже могут возникнуть проблемы. Но мы начали очень активно.

В итоге матч прошел без осложнений, потому что мы хорошо сделали свою работу. Солнечная погода, предстоящая игра с "Баварией" — это типичная ситуация, когда можно столкнуться с трудностями. Но их не было, и это показывает, что мы готовы к полуфиналу (Лиги чемпионов)», — цитирует Луиса Энрике L’Équipe.

После этого матча ПСЖ располагается на 1-й позиции в таблице Лиги 1 с 69-ю очками в активе. В следующем поединке парижане сыграют против «Баварии» 28-го апреля в Лиге чемпионов.