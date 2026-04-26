В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле уступил «Страсбургу» со счетом 2:3, ведя по ходу встречи в два мяча.
На 26-й минуте Ноа Кадиу забил первый гол хозяев в поединке. Во втором тайме, на 56-й минуте, Пабло Пажи был точен с пенальти, сделав счет 2:0 в пользу «Лорьяна». Однако это не смутило гостей: на 62-й Себасьян Нанаси отыгрывает один мяч, а в дополнительное время «Страсбург» вырывает победу. На 90+2-й Натаниэль Аджей сравнял счет, а на 90+9 Эндрю Омобамиделе сделал счет 3:2.
Результат матча
ЛорьянЛорьян2:3СтрасбургСтрасбург
1:0 Ноа Кадиу 26' 2:0 Пабло Пажи 54' пен. 2:1 Себастиан Нанаси 62' 2:2 Эндрю Омобамиделе 90+9'
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Натаниэль Аджей, Абдулайе Фай, Панос Кацерис (Игор Силва 86'), Ноа Кадиу, Арсен Куасси, Бамо Мейте, Лоран Абергель (Артур Авом 70'), Жан-Виктор Макенго (Самбу Сумано 81'), Бамба Дьенг (Тосин Айегун 69'), Пабло Пажи
Страсбург: Исмаэль Дукуре (Эндрю Омобамиделе 65'), Джуниор Мванга (Диегу Морейра 76'), Себастиан Нанаси, Самир эль Мурабет (Абдул Уаттара 66'), Рафаэл Луиш, Макси Ойеделе, Хулио Энсисо (Марсьяль Годо 67'), Самуэль Амо-Амейо, Жессим Яссин (Эмануэль Эмегха 86'), Lucas Hogsberg, Mike Penders
Жёлтые карточки: Панос Кацерис 72' — Lucas Hogsberg 25', Макси Ойеделе 74'
После этого матча «Страсбург» остался на восьмой строчке с 46 очками, а «Лорьян» продолжает занимать девятую позицию с 41 баллом.