В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле уступил «Страсбургу» со счетом 2:3, ведя по ходу встречи в два мяча.

globallookpress.com

На 26-й минуте Ноа Кадиу забил первый гол хозяев в поединке.  Во втором тайме, на 56-й минуте, Пабло Пажи был точен с пенальти, сделав счет 2:0 в пользу «Лорьяна».  Однако это не смутило гостей: на 62-й Себасьян Нанаси отыгрывает один мяч, а в дополнительное время «Страсбург» вырывает победу.  На 90+2-й Натаниэль Аджей сравнял счет, а на 90+9 Эндрю Омобамиделе сделал счет 3:2.

Результат матча

ЛорьянЛорьянЛорьян2:3СтрасбургСтрасбургСтрасбург
1:0 Ноа Кадиу 26' 2:0 Пабло Пажи 54' пен. 2:1 Себастиан Нанаси 62' 2:2 Эндрю Омобамиделе 90+9'
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Натаниэль Аджей,  Абдулайе Фай,  Панос Кацерис (Игор Силва 86'),  Ноа Кадиу,  Арсен Куасси,  Бамо Мейте,  Лоран Абергель (Артур Авом 70'),  Жан-Виктор Макенго (Самбу Сумано 81'),  Бамба Дьенг (Тосин Айегун 69'),  Пабло Пажи
Страсбург:  Исмаэль Дукуре (Эндрю Омобамиделе 65'),  Джуниор Мванга (Диегу Морейра 76'),  Себастиан Нанаси,  Самир эль Мурабет (Абдул Уаттара 66'),  Рафаэл Луиш,  Макси Ойеделе,  Хулио Энсисо (Марсьяль Годо 67'),  Самуэль Амо-Амейо,  Жессим Яссин (Эмануэль Эмегха 86'),  Lucas Hogsberg,  Mike Penders
Жёлтые карточки:  Панос Кацерис 72'  —  Lucas Hogsberg 25',  Макси Ойеделе 74'

После этого матча «Страсбург» остался на восьмой строчке с 46 очками, а «Лорьян» продолжает занимать девятую позицию с 41 баллом.