В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле уступил «Страсбургу» со счетом 2:3, ведя по ходу встречи в два мяча.

На 26-й минуте Ноа Кадиу забил первый гол хозяев в поединке. Во втором тайме, на 56-й минуте, Пабло Пажи был точен с пенальти, сделав счет 2:0 в пользу «Лорьяна». Однако это не смутило гостей: на 62-й Себасьян Нанаси отыгрывает один мяч, а в дополнительное время «Страсбург» вырывает победу. На 90+2-й Натаниэль Аджей сравнял счет, а на 90+9 Эндрю Омобамиделе сделал счет 3:2.

Результат матча Лорьян Лорьян 2:3 Страсбург Страсбург 1:0 Ноа Кадиу 26' 2:0 Пабло Пажи 54' пен. 2:1 Себастиан Нанаси 62' 2:2 Эндрю Омобамиделе 90+9' Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Натаниэль Аджей, Абдулайе Фай, Панос Кацерис ( Игор Силва 86' ), Ноа Кадиу, Арсен Куасси, Бамо Мейте, Лоран Абергель ( Артур Авом 70' ), Жан-Виктор Макенго ( Самбу Сумано 81' ), Бамба Дьенг ( Тосин Айегун 69' ), Пабло Пажи Страсбург: Исмаэль Дукуре ( Эндрю Омобамиделе 65' ), Джуниор Мванга ( Диегу Морейра 76' ), Себастиан Нанаси, Самир эль Мурабет ( Абдул Уаттара 66' ), Рафаэл Луиш, Макси Ойеделе, Хулио Энсисо ( Марсьяль Годо 67' ), Самуэль Амо-Амейо, Жессим Яссин ( Эмануэль Эмегха 86' ), Lucas Hogsberg, Mike Penders Жёлтые карточки: Панос Кацерис 72' — Lucas Hogsberg 25', Макси Ойеделе 74'

Статистика матча 6 Удары в створ 5 6 Удары мимо 4 39 Владение мячом 61 9 Угловые удары 7 2 Офсайды 1 9 Фолы 16

После этого матча «Страсбург» остался на восьмой строчке с 46 очками, а «Лорьян» продолжает занимать девятую позицию с 41 баллом.