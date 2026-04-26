По итогам 27 туров «Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» занимает второе место с 56 очками и одной игрой в запасе. «Динамо» с 24 очками находится на 14-й строчке.

На 67-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед, установив итоговый счет — 2:1. На 90+5-й минуте был удален форвард гостей Миро.

Уже на четвертой минуте защитник хозяев Диего Коста забил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сравнял счет. На 36-й минуте Эдуард Сперцян неудачно пробил пенальти.

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 состоялся матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» . Победу со счетом 2:1 одержал «Краснодар».

Прогнозы•Завтра 20:00 «Балтика» — «Акрон». Прогноз и ставка Калининградцы одержат долгожданную победу?

Футбол•Сегодня 19:44 «Зенит» — «Ахмат»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 19:13 «Краснодар» — «Динамо Махачкала»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 18:57 «Динамо» М — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 18:28 Карточный домик. «Локомотив» рискует лишиться прочного фундамента под ногами

Футбол•Сегодня 10:17 Требовательный Винисиус и упрямый «Реал»: что происходит с переговорами по контракту?

Футбол•Вчера 16:13 Новый Иско из Белграда: всё, что нужно знать о главном вундеркинде «Црвены Звезды»

Футбол•Вчера 15:30 Слон в комнате: травма Эстевана открывает Неймару дорогу на ЧМ?

Футбол•24/04/2026 13:49 Возвращение контроля и прорыв Шерки: как «Манчестер Сити» оказался на вершине АПЛ

Футбол•24/04/2026 11:27 До Абрамовича — как до Луны: тщеславие владельцев и иллюзия стратегии загнали «Челси» в тупик

Футбол•23/04/2026 10:25 Легенды из регионов или новодел из Москвы: кто из Первой лиги поднимется в РПЛ?

Футбол•23/04/2026 10:14 «Паника на улицах Лондона»: пять причин, почему «Арсенал» снова не станет чемпионом АПЛ

Футбол•20/04/2026 05:35 Уйти вовремя. Почему великие футболисты не умеют этого делать

Футбол•21/04/2026 08:00 РПЛ на финишной прямой: «Зенит» против «Краснодара», битва за бронзу и борьба за выживание

Футбол•20/04/2026 08:00 Руслан Нигматуллин: С Челестини у ЦСКА вышел большой провал

Прочие•20/04/2026 06:57 «Смартфон» обогнал всех людей. Но важно другое

Футбол•17/04/2026 13:56 Закат на «Бернабеу»: что изменится в «Реале» после провала в Лиге чемпионов

Футбол•15/04/2026 16:33 Не стоят, а играют: Куртуа, Нойер и еще 13 лучших голкиперов современности

Футбол•15/04/2026 10:54 Пират против Империи: история самого неожиданного героя Ла Лиги