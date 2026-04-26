В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 состоялся матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Победу со счетом 2:1 одержал «Краснодар».
Уже на четвертой минуте защитник хозяев Диего Коста забил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сравнял счет. На 36-й минуте Эдуард Сперцян неудачно пробил пенальти.
На 67-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед, установив итоговый счет — 2:1. На 90+5-й минуте был удален форвард гостей Миро.
КраснодарКраснодар2:1Динамо МхМахачкала
1:0 Диего Силва 4'
Краснодар: Жуан Баши, Диего Силва, Agkatsev, Gonzalez Apud, J.Junior, Olaza, Chernikov, Lenini, Krivtsov, Spertsyan, Cordoba
Динамо Мх: Volk, Azzi, Alarcon, Tabidze, Dapo, Dzhabrailov, Mrezigue, Glushkov, Hosseinnejad, Mastouri, Agalarov
Жёлтая карточка: Диего Силва 90+1' (Краснодар)
По итогам 27 туров «Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» занимает второе место с 56 очками и одной игрой в запасе. «Динамо» с 24 очками находится на 14-й строчке.