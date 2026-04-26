В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 состоялся матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».  Победу со счетом 2:1 одержал «Краснодар».

Джон Кордоба

Уже на четвертой минуте защитник хозяев Диего Коста забил мяч в собственные ворота.  На 29-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сравнял счет.  На 36-й минуте Эдуард Сперцян неудачно пробил пенальти.

На 67-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед, установив итоговый счет — 2:1.  На 90+5-й минуте был удален форвард гостей Миро.

Результат матча

Краснодар:  Жуан Баши,  Диего Силва,  Agkatsev,  Gonzalez Apud,  J.Junior,  Olaza,  Chernikov,  Lenini,  Krivtsov,  Spertsyan,  Cordoba
Динамо Мх:  Volk,  Azzi,  Alarcon,  Tabidze,  Dapo,  Dzhabrailov,  Mrezigue,  Glushkov,  Hosseinnejad,  Mastouri,  Agalarov
Жёлтая карточка:  Диего Силва 90+1' (Краснодар)

По итогам 27 туров «Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице.  «Зенит» занимает второе место с 56 очками и одной игрой в запасе.  «Динамо» с 24 очками находится на 14-й строчке.