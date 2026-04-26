Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что ЦСКА не стоит увольнять главного тренера Фабио Челестини перед матчем Кубка России против «Спартака».

«Зачем менять тренера? До конца сезона осталось три игры, вы что? Надо работать до конца сезона, и будут принимать решения. Зачем менять тренера сейчас?

Перед Кубком? Да какая разница? Перед Кубком не надо настраиваться, все прекрасно понимают, что это ЦСКА — "Спартак". Там не надо никого настраивать, это дерби было и будет всегда. Им, может быть, даже тренер не нужен для настроя. Думаю, что игра будет от ножа, очень интересная.

Не надо ничего уже сочинять, придумывать. До конца сезона доработает пусть, а там уже руководство примет решение», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ. После этого матча армейцы занимают 5-е место в таблице с 45-ю очками в активе.