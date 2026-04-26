Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал слухи о возможном переходе крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона в его клуб.

Энтони Гордон globallookpress.com

«Мы не обсуждаем игроков, у которых действующие контракты. Летом мы будем действовать на трансферном рынке взвешенно и разумно», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо.

Ранее портал Caught Offside сообщил, что «Ньюкасл» планирует выручить около 90-100 миллионов евро от потенциальной продажи Гордона.

В текущем сезоне Гордон сыграл 46 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2030 года.