Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своих планах на будущее.

«Жизнь такая штука, что ничего нельзя предсказать. Готовлюсь к разному развитию событий. Хотел бы продлить с "Зенитом" контракт в качестве игрока. Для этого прикладываю все усилия в плане самоотдачи, готовности. Это видно и по матчам на сборах, где забил и отдал больше всех, по матчам, которые были за полгода, с "Кайратом". Самоотдача, пробег, спринтовая работа — на первом‑втором месте в команде.

Не так много остается времени. Думаю, разговор будет. Хотелось бы приносить пользу на поле. Мотивация максимальная, глаза горят. Думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 36-летний Ерохин принял участие в 19 матчах во всех соревнованиях и трижды поразил ворота соперников.