Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фрайбургом» (4:0) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе «шмелей» голы записали на свой счет Максимилиан Байер на 8-й минуте, Серу Гирасси на 14-й минуте, Рами Бенсебаини на 32-й и Фабиу Силва на 87-й минуте.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Максимилиан Байер 8' 2:0 Серу Гирасси 14' 3:0 Рами Бенсебаини 32' 4:0 Фабиу Силва 87' Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Марсель Забитцер, Джоб Беллингем ( Салих Озкан 88' ), Максимилиан Байер ( Мэтис Альберт 88' ), Юлиан Брандт ( Карни Чуквуэмека 83' ), Серу Гирасси ( Фабиу Силва 84' ), Samuele Inacio ( Даниэль Свенссон 74' ) Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Бруно Огбус, Филипп Линхарт ( Сирьяк Ириэ 75' ), Лукас Кюблер, Винченцо Грифо ( Максимилиан Филипп 67' ), Николас Хефлер ( Rouven Tarnutzer 84' ), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович ( Ян-Никлас Бесте 67' ), Лукас Хёлер, Дерри Шерхант ( Антони Юнг 75' ) Жёлтая карточка: Джоб Беллингем 65' (Боруссия Д)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 5 Удары мимо 3 61 Владение мячом 39 5 Угловые удары 0 0 Офсайды 2 19 Фолы 10

После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й позиции с 43 баллами.