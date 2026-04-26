Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фрайбургом» (4:0) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе «шмелей» голы записали на свой счет Максимилиан Байер на 8-й минуте, Серу Гирасси на 14-й минуте, Рами Бенсебаини на 32-й и Фабиу Силва на 87-й минуте.
1:0 Максимилиан Байер 8' 2:0 Серу Гирасси 14' 3:0 Рами Бенсебаини 32' 4:0 Фабиу Силва 87'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Марсель Забитцер, Джоб Беллингем (Салих Озкан 88'), Максимилиан Байер (Мэтис Альберт 88'), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека 83'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 84'), Samuele Inacio (Даниэль Свенссон 74')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Бруно Огбус, Филипп Линхарт (Сирьяк Ириэ 75'), Лукас Кюблер, Винченцо Грифо (Максимилиан Филипп 67'), Николас Хефлер (Rouven Tarnutzer 84'), Максимилиан Эггештайн, Игор Матанович (Ян-Никлас Бесте 67'), Лукас Хёлер, Дерри Шерхант (Антони Юнг 75')
Жёлтая карточка: Джоб Беллингем 65' (Боруссия Д)
После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й позиции с 43 баллами.