Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Вулверхэмптона» Жоао Гомесу, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По данным источника, испанский клуб рассматривает возможность приобретения 25-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Вулверхэмптон» после вылета из высшего дивизиона Англии готов к активной продаже игроков, чтобы скорректировать состав и бюджет.

Английский клуб оценивает трансфер Гомеса в диапазоне от 45 до 50 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 32 матча в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. До переезда в Европу игрок выступал за бразильский «Фламенго».