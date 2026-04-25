Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джеймс Траффорд не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

23‑летний голкипер опасается переходить в стан конкурентов в своём городе и уже сообщил об этом скаутам «МЮ».

Тем не менее Траффорд всё равно собирается покинуть стан «горожан», где проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме.

Сейчас интерес к нему проявляют «Ювентус», «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед», готовые заплатить около €20 млн.

В этом сезоне Траффорд сыграл 14 матчей, в которых пропустил 10 голов. Также он 7 раз отстоял всухую. Контракт голкипера с «Ман Сити» действует до 2030 года.