В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле выиграл у «Осера» со счетом 3:2.
В составе победителей дублем отметился Роман Яремчук, а еще один гол на счету Корентена Толиссо.
За гостей же забили Синали Диоманд и Брайан Око.
Результат матча
ЛионЛион3:2ОсерОсер
1:0 Роман Яремчук 19' 1:1 Синали Дьоманде 35' 2:1 Корентин Толиссо 66' 3:1 Роман Яремчук 71' 3:2 Брайан Око 88'
Лион: Доминик Грейф, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Тайлер Мортон (Корентин Толиссо 58'), Орел Мангала (Таннер Тессманн 34'), Халес Мера (Павел Шульц 58'), Эндрик (Николас Тальяфико 77'), Афонсу Морейра, Роман Яремчук (Рубен Клюйверт 77')
Осер: Тео Де Персен, Фредрик Оппегор (Ламин Си 61'), Гидеон Менса, Брайан Око, Синали Дьоманде, Марвен Сеная (Клеман Акпа 60'), Ромен Февр, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Лассин Синайоко (Хосуэ Казимир 75'), Дэнни Намасо (Секу Мара 75')
Жёлтые карточки: Рубен Клюйверт 89' — Дэнни Намасо 53', Гидеон Менса 84'
«Лион» с 57 очками в активе закрепился на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, «Осер» (25) — шестнадцатый.